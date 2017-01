Calciomercato Milan, intrigo Keita: è 'guerra fredda' tra Galliani e Fassone

07/01/2017 09:18

CALCIOMERCATO MILAN KEITA LAZIO / Prosegue la caccia al rinforzo offensivo per il Milan. Dopo aver appurato che l'Everton non ha intenzione di cedere Deulofeu se non a titolo definitivo, l'ad Galliani è ripartito di nuovo alla ricerca del giusto esterno da regalare a Montella. Un'esplorazione che avrebbe anche terminato, se non fosse per i giochi di potere che stanno animando il calciomercato Milan. Il 'Condor', infatti, è pronto a stringere per Keita della Lazio ma non può chiudere l'affare senza l'ok definitivo della futura dirigenza.

Calciomercato Milan, intrigo Keita: Galliani pronto a chiudere, Fassone rallenta

Il possibile destino rossonero di Keita Balde Diao rischia di spaccare il Milan. Come mette in evidenza il 'Corriere dello Sport', l’attuale ad Adriano Galliani è pronto ad andare all’assalto puntando al suo acquisto già a gennaio attraverso un prestito con obbligo di riscatto (a tal proposito occorre sottolineare che la Lazio non scende dalla richiesta di 30 milioni di euro), con quest'ultimo che verrà effettuato in estate e sarà foraggiato dalla cessione di uno tra Niang e Bacca. Una strategia di calciomercato, però, che non ha ancora ricevuto l’assenso di quelli che dovrebbero essere i nuovi proprietari, con la coppia Fassone-Mirabelli a vestire i panni del braccio esecutivo. Proprio l'ad in pectore Fassone, una volta salito in sella, non vorrebbe avere strascichi della vecchia gestione. E soprattutto non vorrebbe che i meriti dell’arrivo di Keita - pallino del futuro ds Mirabelli - ricadano tutti su Galliani. La loro intenzione, quindi, è quella di rimandare l’assalto a giugno quando la Sino-Europe dovrebbe aver assunto il controllo del Milan.

D.G.