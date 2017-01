Calciomercato, Orsolini: "Io alla Juventus? Se mi danno l'11 o il 16..."

07/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / Zero tatuaggi ed orecchini, social ridotti al minimo. Meglio un buon libro. Riccardo Orsolini è distante dal cliché di molti dei suoi coetanei, e forse è anche per questo che a 20 anni ancora da compiere ha già stregato i top club, italiani e non solo. Da Rotella, 30 km da Ascoli, all'Ascoli e, domani, un futuro già segnato in Serie A. Magari alla Juventus, che alza il pressing superando le altre pretendenti, dal Napoli all'Atalanta. Ma lui, Orsolini, al calciomercato dice di non pensarci ed ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "Appena sento parlare di me in tv, cambio canale. Ho staccato il telefono e quando l'ho riacceso c'erano più di 500 messaggi solo su Whatsapp che mi chiedevano se vado alla Juve. Il numero 11? Lo porto dai Giovanissimi, ma sono molto legato anche al 16. E' stata la maglia dei debutti, in Lega Pro, Under 18 e Serie B. Chi mi vuole deve avere libera una di queste maglie (ride, ndr)". E alla Juve l'11 è di Hernanes, non certo un incedibile, mentre la 16 è già libera...



Orsolini, poi, torna sull'Ad del Milan Adriano Galliani, che aveva speso belle parole su di lui prima che i cinesi di Sino Europe Sports bloccasero l'affare: "Lo ringrazio. Dopo le sue parole e le voci sul Milan ho spento il telefono per due giorni e mi sono nascosto in casa a giocare alla Playstation con il mio migliore amico Mattia. I vecchietti mi fermano per sapere se resto o vado. E che squadra ho scelto. Sto zitto e faccio un sorrisino da ebete. Non so cosa accadrà. Se ne occupa il mio agente Di Campli".

L.P.