Calciomercato Juventus, N'Zonzi lancia segnali: no rinnovo! Ecco perché...

07/01/2017 08:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS N'ZONZI SIVIGLIA / Che Steven N'Zonzi sia un profilo che la Juventus sta monitorando non è più un mistero ormai. "È un ottimo giocatore": così lo incensava qualche tempo fa l'ad Beppe Marotta che poi, per questioni di opportunità ed economiche ha preferito virare su Rincon del Genoa per rinforzare muscolarmente la mediana di Allegri. Ma non ha di certo perso di vista il granitico mediano del Siviglia e questa estate il suo nome tornerà prepotentemente ad occupare un posto di rilievo nel calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, N’Zonzi lancia segnali: niente rinnovo col Siviglia

L'idea in casa bianconera è quella di ritornare su alcune questioni in 'sospeso' a giugno cercando di svilupparle con maggior profondità. All'interno di questa lista ci sono i nomi di Tolisso del Lione, Dahoud del Borussia M'Gladbach ma anche quello di Steven N’Zonzi che ha un contratto in scadenza col Siviglia nel 2019. Il club andaluso sta cercando da tempo l'intesa per il rinnovo e con l'ultima offerta sono arrivati al raddoppio dell'attuale ingaggio (sul piatto ci sono ora 2,5 milioni di euro all'anno), con conseguente innalzamento della clausola rescissoria da 30 a 50 milioni. Una proposta alla quale il centrocampista francese sta nicchiando: un ulteriore aumento della propria clausola potrebbe ostacolargli la carrira, motivo per il quale - come rivela 'L'Equipe' - avrebbe rifiutato la proposta perché desideroso di fare il grande salto. E vuole farlo tingendosi di bianconero. Secondo la testata transalpina l'interesse della Juventus è molto concreto tanto che ci sono già stati dei contatti con l'entourage del giocatore per determinare i contorni di una possibile offerta. L'obiettivo è limare quei 30 milioni dai quali il Siviglia non si smuove, cercando di fare leva anche sulla volontà del francese di approdare a Torino. Insomma, la Juventus sembra aver battuto la folta concorrenza (Barcellona, Chelsea, Arsenal, Manchester City e Leicester, che alla fine ha acquistato Ndidi) ed aver messo la freccia su N’Zonzi. Ora non resta che aspettare il prossimo calciomercato estivo per assistere all'assalto al Siviglia.

D.G.