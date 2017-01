Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Luiz Gustavo: lo 'porta' Kondogbia?

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

07/01/2017 08:47

CALCIOMERCATO INTER LUIZ GUSTAVO / L'attenzione è tutta rivolta all'affare Gagliardini, ora, ma il calciomercato Inter è tutt'altro che fermo alla trattativa per il giovane centrocampista dell'Atalanta. C'è gran fermento in uscita, dove dopo Felipe Melo potrebbero seguire a ruota diversi altri tasselli in esubero e non, e di conseguenza la dirigenza nerazzurra lavora sottotraccia anche per cercare di garantirsi nuovi rinforzi di livello. Come racconta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', infatti, nelle ultime ore sarebbe tornato sotto i riflettori interisti il centrocampista del Wolfsburg, Luiz Gustavo. Il brasiliano, ma di passaporto tedesco, è nel mirino di diversi club, come la Juventus. Ma ci sta provando anche il Nizza, al quale però preferirebbe senza dubbio un'avventura in Italia.

Calciomercato Inter, Kondogbia 'porta' Luiz Gustavo?

Più che l'ingaggio, da quasi 4 milioni di euro netti a stagione, l'ostacolo principale nella trattativa sarebbe rappresentato dalle condizioni dettate dal club tedesco per liberarlo. In estate la richiesta era di 20 milioni di euro, ora il prezzo è sceso. La Juventus sta lavorando al prestito con diritto di riscatto, mentre l'Inter, per anticipare e beffare i bianconeri, potrebbe puntare ad un prestito con riscatto obbligatorio in estate, ma solo se prima riuscirà a piazzare una cessione importante. Banega? Forse, ma le voci circa le super offerte dei club cinesi non hanno per ora trovato riscontri concreti. Occhio dunque a Geoffrey Kondogbia, per il quale è in agenda un incontro all'inizio della prossima settimana tra il suo entourage e la dirigenza interista. Anche per lui, sottotraccia, spuntano dei rumors dalla Cina, anche se la destinazione non sarebbe gradita al francese. L'Inter però ha bisogno di piazzare plusvalenze importanti per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e quello dell'ex Monaco è un profilo da tenere a mente in quest'ottica.

Tornando a Luiz Gustavo. Tramite i suoi rappresentanti sarebbe uscito allo scoperto con i vertici del club chiedendo di poter trovare una nuova sistemazione. Come già anticipato da Calciomercato.it, però, al momento il Wolfsburg vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.