Napoli, si allarga la lista delle pretendenti: le ultime su Gabbiadini

07/01/2017 05:15

NAPOLI GABBIADINI - Continua a tenere banco il futuro di Manolo Gabbiadini in casa Napoli, con l'attaccante che potrebbe salutare la Campania dopo l'arrivo di Pavoletti. Il Wolfsburg rimane in prima fila per acquisire il cartellino del giocatore, anche se nelle ultime ore non si registrano rilanci forti da parte del club tedesco. Dall'Inghilterra, invece, dopo Southampton e Stoke anche altre società della Premier League sono interessate a Gabbiadini.



I.T.