Calciomercato Chelsea, ESCLUSIVO: le ultime sul futuro di Batshuayi

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

07/01/2017 00:18

CALCIOMERCATO CHELSEA BATSHUAYI - Nelle ultime ore si sono rincorsi i rumors su una possibile cessione in prestito di Michy Batshuayi da parte del Chelsea. L'attaccante belga è stato accostato allo Swansea, con l'ex juventino Llorente che potrebbe fare il percorso inverso e ritrovare Conte in panchina. Le porte per un eventuale passaggio dell'ex Marsiglia alla squadra gallese non sono chiuse ma, come raccolto da Calciomercato.it, a meno di sviluppi clamorosi difficilmente Batshuayi lascerà i 'Blues' in questa finestra del calciomercato. Il talento classe '93 era stato acquistato la scorsa estate dal Chelsea per quasi 40 milioni di euro.

G.M.