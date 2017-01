Chelsea, Conte ritrova Llorente in attacco?

06/01/2017 23:36

CHELSEA LLORENTE BATSHUAYI / Si profila grande traffico sulla tratta Londra-Swansea: il Chelsea è vicino a Fernando Llorente, attaccante del club gallese che ritroverebbe Conte dopo aver avuto come tecnico alla Juventus. A fare il percorso inverso, riferisce 'Sky', potrebbe essere Michy Batshuayi: il 23enne belga, arrivato quest'estate dal Marsiglia, potrebbe essere ceduto in prestito proprio allo Swansea per prendere il posto dello spagnolo.

B.D.S.