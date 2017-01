06/01/2017 23:21

CALCIOMERCATO TORINO CARLAO / Sorpresa in difesa per il Torino: il club granata ha di fatto chiuso l'acquisto di Carlao, difensore brasiliano dell'Apoel. Come riferisce 'Sky', il calciatore arrivare grazie ad una clausola di 400mila euro presente nel suo contratto: Carlao è già in città, domani ci dovrebbero essere le visite mediche poi la firma sul contratto di due anni e mezzo.

B.D.S.