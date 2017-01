06/01/2017 23:07

WEST HAM DEMBÉLÉ / Muro del Celtic per Moussa Dembélé: il club scozzese prova a resistere alle offerte che arrivano per il 20enne attaccante francese. come riferisce 'France Football', ci ha provato il West Ham che si è visto rispedire al mittente una proposta da 30 milioni di euro. Sul talento transalpino ci sono anche le due squadre di Manchester.

B.D.S.