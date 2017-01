Juventus-Bologna, rifinitura decisiva per Buffon

06/01/2017 23:04

JUVENTUS BUFFON - Rimane in dubbio la presenza di Gianluigi Buffon per la sfida contro il Bologna alla ripresa del campionato. Il portiere e capitano della Juventus - come riporta 'Mediaset Premium' - ha svolto quest'oggi solo una parte dell'allenamento con il resto del gruppo, sottoponendosi nuovamente ad un lavoro personalizzato dopo l'influenza accusata nei giorni scorsi. La rifinitura di domani sarà decisiva: in caso di forfait di Buffon, Allegri si affiderebbe a Neto tra i pali.

G.M.