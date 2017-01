Calciomercato Manchester United, Mourinho ne fa fuori due

06/01/2017 22:52

MANCHESTER UNITED DEPAY SCHNEIDERLIN / Mourinho non ha dubbi: nel suo Manchester United non c'è spazio per Schneiderlin e Depay. I due calciatori andranno via nel mercato di gennaio, come spiegato in conferenza stampa dal tecnico portoghese: "La loro situazione è identica: andranno via e il club lo sa. Ma partiranno soltanto davanti all'offerta giusta e non è ancora arrivato. Siamo in attesa di qualcosa che qualche settimana fa era certa e ora non lo è più".

Per Schneiderlin, accostato anche all'Inter, c'è il pressing dell'Everton pronto a sborsare venti milioni di euro. Per Depay, invece, c'è stato l'accostamento anche alla Roma ma i 'Red Devils' sono orientati a cederlo soltanto a titolo definitivo.

B.D.S.