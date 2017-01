06/01/2017 22:26

TORINO CASTAN / Mihajlovic può sorridere: Leandro Castan ha smaltito la febbre e potrebbe recuperare per la prima partita dell'anno in casa del Sassuolo. Il difensore brasiliano oggi non si è allenato con il resto dei calciatori del Torino, svolgendo lavoro in palestra. A casa, invece, Gustafson, alle prese con l'influenza.

B.D.S.