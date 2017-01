06/01/2017 22:12

PSG CAVANI INFORTUNIO - C'è anche Edinson Cavani nella lista dei convocati del Paris Saint-Germain per la sfida di Coppa Di Francia in programma domani contro il Bastia. L'ex napoletano ha recuperato dal problema alla coscia accusato in allenamento, ma difficilmente Emery lo rischierà dal primo minuto.

G.M.