Calciomercato Juventus, nuove nubi sul futuro di Benatia

06/01/2017 21:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA - Non è certa la permanenza di Mehdi Benatia alla Juventus anche nella prossima stagione. Dalla Francia arrivano infatti nuovi rumors sul possibile addio ai bianconeri già la prossima estate dell'ex difensore della Roma: secondo il quotidiano 'L'Equipe', i campioni d'Italia non avrebbero intenzioni di riscattare dal Bayern Monaco il 29enne marocchino, sbarcato lo scorso luglio a Torino in prestito per 3 milioni di euro con riscatto fissato a 17. Sulle tracce di Benatia ci sarebbe in particolare il Marsiglia di Garcia.



G.M.