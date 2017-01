Tottenham, follie cinesi per Deli Alli: 50 milioni l'anno!

06/01/2017 21:27

TOTTENHAM DELI ALLI CINA / La Cina non ha intenzione di fermarsi: le squadre della Chinese Super League hanno ancora molti soldi da spendere e puntano anche ai giovani talenti del calcio europeo. Come riferisce 'espn.com', l'ultimo nome finito tra gli obiettivi dei club orientali sarebbe Deli Alli, 20enne centrocampista del Tottenham. Per convincerlo a lasciare la Premier League sarebbe pronto un ingaggio da 50 milioni di euro l'anno.

B.D.S.