Palermo, deciso il futuro di Quaison

06/01/2017 21:16

PALERMO QUAISON - Il Palermo non si priverà si Robin Quaison nel calciomercato di gennaio. Nonostante il contratto in scadenza a giugno, il club rosanero stando a 'La Gazzetta dello Sport' non sarebbe intenzionato a cedere nella finestra invernale il fantasista rosanero, trascinatore della squadra di Corini nelle ultime uscite. Per Quaison probabile addio quindi a parametro zero al termine della stagione: l'Atalanta - in passato sulle tracce del giocatore - potrebbe così rifarsi sotto la prossima estate.



G.M.