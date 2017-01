07/01/2017 03:16

WEST HAM JOHNSON / Il West Ham vuole sfruttare il mercato di gennaio per migliorare la propria rosa e cerca rinforzi per il reparto arretrato. Come si legge su 'fichajes.com', gli 'Hammers' avrebbero messo nel mirino Glen Johnson, difensore dello Stoke City che in questa stagione ha collezionato 12 presenze in campionato.

B.D.S.