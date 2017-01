Empoli-Palermo, i convocati di Corini

06/01/2017 21:04

EMPOLI PALERMO CONVOCATI / Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per lo spareggio salvezza contro l'Empoli: il tecnico dei rosanero, Eugenio Corini, potrà contare su 24 calciatore per la trasferta in Toscana. Ecco l'elenco completo: Fulignati, Marson, Posavec; Aleesami, Cionek, Goldaniga, Gonzalez, Morganella, Pezzella, Rispoli, Vitiello; B. Henrique, Chochev, Gazzi, Hiljemark, Jajalo, Quaison; Balogh, Bentivegna, Diamanti, Embalo, Nestorovski, Sallai, Trajkovski.

B.D.S.