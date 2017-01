06/01/2017 20:55

LIPSIA INFORTUNIO WERNER - Trema il Lipsia. La rivelazione della Bundesliga è in ansia per le condizioni di Timo Werner, ko quest'oggi in allenamento. Il giovane bomber tedesco ha rimediato un infortunio alla caviglia: i primi esami hanno escluso lesioni ai legamenti, ma le sue condizioni sono da monitorare in vista della ripresa del campionato fissata il prossimo 21 gennaio contro l'Eintracht Francoforte.



G.M.