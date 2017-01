Roma, Graziani ci crede: "La Juve non si esprime bene, rimonta possibile"

06/01/2017 20:34

ROMA GRAZIANI SCUDETTO / La Roma può vincere lo Scudetto: Ciccio Graziani, ex attaccante giallorosso, alla 'Gazzetta dello Sport' dice la sua sulla corsa tricolore e carica la squadra di Spalletti. "Sì, è possibile: i 4 o 7 punti di distacco non sono penalizzanti come in passato perché la Juventus non si sta esprimendo al meglio. Il segreto dei bianconeri è avere sempre fame. Voglio vincere sempre, anche un'amichevole contro la Primavera. Appena arrivi lì ti dicono "qui si deve vincere", cosa che a Roma e Napoli non succede".

Sul fronte mercato, Graziani dice: "La Juve hanno tanti giocatori forti anche in panchina. La Roma però ha tutto per vincere, il problema è che spesso quando è chiamata a fare l'ultimo passo, non ci riesce".

B.D.S.