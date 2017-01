Cagliari, Rastelli: "Ecco perché non ho convocato Storari"

06/01/2017 20:20

CAGLIARI RASTELLI STORARI MILAN - Massimo Rastelli si è soffermato sul calciomercato del Cagliari e sulla possibile partenza destinazione Milan di Storari a due giorni dal match di campionato proprio contro i rossoneri: "Gennaio è un mese antipatico per le distrazioni di mercato, vi sono delle situazioni in ballo. Storari non convocato? E' meglio per ora lasciare il ragazzo tranquillo, poi si vedrà - ha detto il tecnico dei sardi in conferenza stampa - Rinforzi? Durante questo periodo abbiamo fatto il punto sulle necessità della squadra individuando le caratteristiche che possono garantire un miglioramento. Diciamo che il discorso riguarda tutti i reparti".



G.M.