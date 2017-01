Manchester United, Pogba svela: "Il mio gol più bello con la Juventus"

06/01/2017 20:07

POGBA JUVENTUS / Paul Pogba vuole essere il migliore al mondo: intervistato da 'fifa.com', il centrocampista del Manchester United pronuncia parole che riempiono le news estero, non nasconde la sua ambizione e 'sfida' Messi e Cristiano Ronaldo. "Il loro duopolio finirà quando smetteranno di giocare al loro livello e segnare oppure quando arriverà qualcuno di più forte. Non so quando accadrà. Mi piace vederli giocare, segnare, mi fanno innamorare ancora di più del calcio. Mi spingono a migliorarmi. E' bello essere nella top 10 o tra i primi 5 o 3 del mondo, ma non è quello che voglio. Voglio diventare il numero 1 ma sono ancora lontano. Devo continuare a lavorare duro perché non mi piace essere il numero due o tre".

In attesa del Pogba più forte del mondo, ci sono altri calciatori che possono ambire a rompere il dominio Messi-Ronaldo: "Ibrahimovic - anche se ha 35 anni -, Neymar, Suarez, Hazard, sono grandi calciatori e stanno segnando tanto. Dovranno continuare a farlo".

Manchester United, Pogba svela i tre gol più belli

Protagonista del calciomercato estivo, Paul Pogba svela i suoi tre gol più belli: "Al terzo posto c'è la rete allo Swansea, gol bello tecnicamente, non era facile. Poi c'è la rete con la Juventus contro il Napoli (10 novembre 2013, ndr). Al primo posto il gol contro l'Udinese (19 gennaio 2013, ndr)". Infine un commento agli elogi di Zidane: "Sentire quelle parole ti fa mancare la terra sotto i piedi. Ma bisogna restare concentrati. So dove voglio andare e non mi fermerò finchè non avrò raggiunto i miei traguardi".

B.D.S.