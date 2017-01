Calciomercato Lazio, Djordjevic si avvicina al Lione

06/01/2017 19:19

CALCIOMERCATO LAZIO DJORDJEVIC / Sembra ormai giunta ai titoli di coda l'avventura di Filip Djordjevic alla Lazio ed in Serie A. Come riferisce 'Sky', l'attaccante serbo arrivato a Roma a parametro zero nel 2014 avrebbe raggiunto l'accordo col Lione, declinando le altre proposte ricevute. Ora mancherebbe soltanto l'intesa tra le due società, con la dirigenza biancoceleste che avrebbe abbassato la propria richiesta a quota 8 milioni di euro, contro i 5 della prima offerta francese.



L.P.