Calciomercato Torino, Chiosa in prestito al Novara

07/01/2017 02:03

CALCIOMERCATO TORINO/ Con una nota pubblicata attraverso il proprio sito ufficiale, il Novara ha annunciato l'arrivo di Maro Chiosa dal Torino. Il difensore classe 1993 che ha iniziato la stagione con la maglia del Perugia, si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. "Sono molto contento di essere approdato in una piazza importante e in una grande società come il Novara, so che il club mi seguiva da tempo e finalmente ci siamo incontrati - ha dichiarato Chiosa dopo la firma sul suo nuovo contratto - Da fuori ho visto una squadra tosta ed organizzata, spero di inserirmi subito al meglio mettendomi a disposizione di mister e compagni. Desideriamo raggiungere la salvezza il primo possibile per poi puntare altri traguardi".

S.F.