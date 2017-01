Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: Tottenham su Bernardeschi, ha stregato Pochettino

06/01/2017 18:18

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI / Quello di Federico Bernardeschi sembra destinato a diventare uno dei nomi più caldi della prossima sessione di calciomercato. Monitorato praticamente da tutte le big italiane, con in pole l'Inter che in estate si tufferà sui grandi gioielli italiani, l'esterno offensivo della Fiorentina continua ad attirare pretendenti in tutta Europa. C'è il Bayern Monaco, infatti, ad insediare i club di Serie A, ma non solo. Perché secondo quanto assicura l'edizione online del britannico 'London Evening Standard', anche il Tottenham sarebbe piombato sul classe '94. In particolare, il manager Mauricio Pochettino sarebbe stato stregato dal talento di Carrara che proprio contro gli 'Spurs' aveva segnato un gran gol in Europa League l'anno scorso.

Strapparlo ora alla Fiorentina è praticamente impossibile, vista anche la partenza sempre più probabile di Nikola Kalinic. In estate, però, un'offerta da circa 50 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza toscana che sarà letteralmente accerchiata.

L.P.