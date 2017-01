Napoli-Sampdoria, i convocati di Sarri: c'è Pavoletti!

06/01/2017 17:47

NAPOLI SAMPDORIA CONVOCATI / Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il match del 'San Paolo' contro la Sampdoria. Stupisce la presenza di Pavoletti, azzurro da poco, anche se per lui potrebbe esserci soltanto un primo approccio con lo stadio, per poi restare in panchina. Ecco la lista completa:

PORTIERI - Reina, Rafael, Sepe.

DIFENSORI - Chiriches, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic.

CENTROCAMPISTI - Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

ATTACCANTI - Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Callejon, Gabbiadini, Mertens, Pavoletti.

L.I.