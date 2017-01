INSTAGRAM - Pallone d'Oro africano, valigia smarrita per Aubameyang: si presenta così alla cerimonia

06/01/2017 17:21

INSTAGRAM AUBAMEYANG / Ha stupito un po' tutti la scelta stilistica di Pierre-Emerick Aubameyang per la cerimonia di premiazione del miglior calciatore africano. L'attaccante del Borussia Dortmund, infatti, è sbucato tra i suoi elegantissimi colleghi con una t-shirt rosso fiammante con in bella vista lo stemma della Ferrari ed un cappellino in tinta.

Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso bomber gabonese, con un post su Instagram: "Quel momento in cui arrivi alla cerimonia del calciatore africano dell'anno e ti hanno smarrito la valigia! E quindi ecco come ci si veste stasera. Grazie Lufthansa!".

That moment when you just arrive for the ceremony of african player of the year and they lost our baggage!! so that's how we dress tonight ????????????????????thanks Lufthansa ????????#Abuja #nigeria #africanplayeroftheyear #glocaf #aubameyang #whataday #cantbelieveit Una foto pubblicata da Aubameyang (@aubameyang97) in data: 5 Gen 2017 alle ore 10:32 PST



E poi Aubameyang, con la sua tenuta che di certo non è passata inosservata, ha posato con il vincitore, Riyad Mahrez del Leicester.



Congrats to you @riyadmahrez26.7 ????????See you for this africa Cup ???? Una foto pubblicata da Aubameyang (@aubameyang97) in data: 5 Gen 2017 alle ore 15:42 PST



L.P.