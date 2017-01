06/01/2017 17:11

MARADONA PUNIZIONI / Attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook, Diego Armando Maradona ha pubblicato un interessante filmato, nel quale insegna ai giovani del Deportivo Riestra come tirare dei perfetti calci di punizione. Per certe magie occorre avere il piede adatto, magari sinistro, però una lezione di tecnica dal Pibe de Oro non può far di certo male.

L.I.