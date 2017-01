Calciomercato Fiorentina, da Seferovic a Llorente: i nomi del post Kalinic

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/01/2017 16:51

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / In casa Fiorentina si discute molto della possibilità di dover fronteggiare metà campionato senza l'attaccante principale della rosa di Sousa. Kalinic infatti è stato fortemente tentato dal Tianjin di Cannavaro, che mette sul piatto per la viola ben 45 milioni di euro, cifra enorme, soprattutto considerando i 29 anni del giocatore.

Prima di poter cedere però l'autore di 12 delle reti stagionali della viola, tra serie A ed Europa League, il club dovrà trovare un degno sostituto, cosa non facile nel mercato Fiorentina di gennaio. In scadenza quest'anno, il profilo di Seferovic, ex viola, potrebbe fare al caso di Sousa. Giocò davvero poco in Italia ma, a 24 anni e con molta più esperienza, potrebbe tornare e far ricredere qualcuno. Non manca però la concorrenza, dal momento che si tratta di un affare che a giugno potrebbe risolversi a zero spese. In Portogallo danno il Benfica come club più vicino al giocatore, che deciderà nelle prossime settimane il proprio destino.

Calciomercato Fiorentina, da Llorente a Babacar: soluzioni per Sousa

Difficile ipotizzare un colpo in serie A, dove l'unica pedina di livello pronta a partire sarebbe Gabbiadini. L'attaccante ha grandi qualità ma, come dimostrato a Napoli, fatica nel ruolo di prima punta, che gli verrebbe chiesto anche a Firenze. Date le parole del padre-agente di Zaza, Della Valle, forti dei soldi incassati dalla Cina, potrebbero tentare un assalto all'ex Juve, voglioso di tornare in Italia. Al momento l'attaccante valuta l'offerta del Valencia, nonostante l'addio di Prandelli ma ogni proposta concreta dalla serie A potrebbea vere la precedenza.

Guardando alla Premier invece, non sarebbe da escludere la pista che porterebbe a un altro ex 'italiano', Fernando Llorente, autore di sei resti quest'anno con lo Swansea. Voci di mercato l'accostano al Chelsea di conte, dove non sarebbe però un protagonista come alla Fiorentina. A 31 anni potrebbe essere un'ottima soluzione, data la grande esperienza, fino al termine della stagione.

I tifosi, spesso polemici con la gestione dirigenziale della Fiorentina, vorrebbero veder fruttare gli eventuali soldi ottenuti dalla cessione di Kalinic, anche se la sessione invernale è sempre dura. In pochi vendono e così, pur valutando l'ampia lista di mercato, nella quale rientra anche Jonathan Calleri, come anticipato da Calciomercato.it, la viola potrebbe restare del tutto ferma. In rosa attualmente Sousa può contare su Babacar e Zarate che, con l'ausilio di centrocampisti ed esterni, sarebbero in grado di soddisfare il fabbisogno di reti della squadra. Si arriverebbe così a giugno con un bel gruzzoletto da investire e molto più tempo per imbastire una trattativa che soddisfa pienamente tecnico e dirigenza.