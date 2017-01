Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 6 gennaio ai nostri utenti

ESCLUSIVO

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

06/01/2017 16:46

CALCIOMERCATO MARCHETTI / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.

Giovanni Sottile: La juventus è alla ricerca del centrocampista ma sta guardando anche i terzini so che ci sarebbe la tentazione Laxalt che può essere adattato al ruolo di ts

Dalle informazioni in nostro possesso il giocatore che la Juve sta seguendo per il futuro è De Sciglio. Italiano. Giovane. Che sa giocare a destra e a sinistra. Poi Kolasinac che è in scadenza contratto 2017. Magari da anticipare se davvero dovesse partire Evra

Vittorio Ferrante: L'inter se vende Banega e qualche altro giocatore, potrebbe acquistare Rodriguez e Luiz Gustavo?

In teoria sì, potrebbe essere un'opzione. Più per Luiz Gustavo che per Rodriguez (visto che potrebbe essere necessaria la partenza di un esterno). Ma praticamente tutto dipende dall'offerta per Banega dalla Cina che ancora non è arrivata formalmente.

Franco Romondia: Caro luca dimmi che Gabigol non andrà in prestito e che Gagliardi giocherà già Domenica contro Udinese, grazie.

Credo di non poterti aiutare su nessuna delle due richieste!!! Immagino che per il bene di Gabigol si stia pensando quale possa essere la soluzione migliore e probabilmente il prestito è il modo più giusto per farlo crescere. Su Gagliardini credo proprio che per domenica non si farà in tempo a perfezionare l'operazione visto che è previsto un incontro Suning Atalanta proprio lunedi.

Lorenzo Antonio Leporace: Sì parla di Badelj alla Roma! Notizia fondata? Io spero di no...ma potrebbe comportare uno scambio con Paredes?

Badelj è un buon centrocampista e la Fiorentina non ha intenzione di venderlo. Chi lo vuole quindi deve fare una buona offerta. Non credo che però possa essere una buona strada uno scambio con Paredes. Al di là della bravura del giallorosso, la Roma ha bisogno di un centrocampista in più.

Andrea Rizzi: Donnarumma Juventus è vero che c'è stata un'offerta di 50 mln al Milan con 5 mln di ingaggio al giocatore?

Non credo che sia vero. Che magari il ragazzo possa piacere ad altri club (Juve compresa) non possiamo escluderlo ma prima di decidere sul futuro del portiere sarà necessario che al Milan si chiuda la vicenda closing. Il Milan cinese non avrebbe nessuna intenzione di cedere i suoi gioielli, anzi...

Mattia Colonna: Vediamo se il vostro esperto è veramente esperto. Qualche notizia di mercato sul Lecce?

Accetto la sfida!!! Ti dico che sta per tornare Perucchini dal Benevento (il giocatore è di proprietà del Bologna). In attacco girano i nomi di Montini e Calil ma al momento non saprei dirti chi dei due è in vantaggio!

Luca Palazzini: Notizie su Keita al Milan già a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 20 mln è possibile oppure no?

A noi non risulta, sinceramente. Keita sarà uno dei giocatori più richiesti, soprattutto la prossima estate se - come sembra, visto che una proposta di rinnovo contrattuale non c'è ancora stata - il ragazzo dovesse rimanere a scadenza. Ma per il momento a noi non risultano possibilità di cessione (men che mai in prestito) in questa finestra di mercato. La Lazio, giustamente, valuta Keita molti milioni di euro.