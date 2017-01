Calciomercato Torino, Arsenal pronto a fare FOLLIE per Belotti

06/01/2017 16:08

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI ARSENAL / L'Arsenal prepara l'assalto ad Andrea Belotti. Non per gennaio però, bensì per questa estate dato che Arsene Wenger non è intenzionato a fare un investimento cospicuo in questa finestra. Come rivela 'The Sun' infatti i 'Gunner' hanno già allacciato contatti con l’entourage del 'Gallo' per essere avvisati se altri club si muovono su di lui (Chelsea e Manchester United sono già alla finestra).

Questo perché al termine della stagione il manager francese è pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro per convincere il Torino a cederlo. Nell'ultimo rinnovo il patron Cairo ha inserito una clausola da 100 milioni valida per l'estero, ma se sulla sua scrivania dovesse davvero arrivare una proposta del genere potrebbe anche vacillare.

D.G.