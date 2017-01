Calciomercato Inter, Jovetic: "Io al Siviglia? Speriamo"

06/01/2017 15:52

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC SIVIGLIA / Stevam Jovetic non si nasconde: vuole la Spagna e il Siviglia. Come riporta 'gazzetta.it', al ritorno in Italia dal ritiro di Marbella il montenegrino è stato fermato da alcuni tifosi dell'Inter: "Ma vai al Siviglia?", la domanda che gli hanno posto. "Speriamo", la sua risposta eloquente che lascia ampiamente intendere come non sia allettato dalla proposta cinese. Per la trasferta di Udine mister Pioli non lo convocherà: segnale di un addio che si avvicina sempre di più. In Spagna, per la precisione 'Estadio Deportivo', fa sapere che la trattativa è vicina alla conclusione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

D.G.