Juventus, un Barzagli ritrovato: "Sono pronto. La spalla sta bene"

JUVENTUS BARZAGLI / Andrea Barzagli è uno dei pilastri della difesa della Juventus e la sua assenza di è fatta sentire in svariate gare. Il centrale di Allegri si avvia però verso il ritorno in campo e, intervistato da 'Sky Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ora sto bene. Il recupero è stato veloce ma la cosa principale era tornare per bene. Ora la spalla è ok. Fisicamente poi ho sempre continuato ad allenarmi. Ora sono del tutto a disposizione del mister".

EVRA - "Sia che ci sia bisogno di parlare che di divertirsi, Evra è sempre uno degli uomini spogliatoio. Voci di mercato? Si allena come sempre. E' un professionista".

