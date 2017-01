Napoli-Sampdoria, Giampaolo: "Bereszynski ha la faccia da Linetty!"

06/01/2017 15:42

NAPOLI-SAMPDORIA GIAMPAOLO CONFERENZA / Intervenuto in conferenza stampa Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, ha presentato Napoli-Sampdoria in programma domani sera: "La partita è impegnativa. E' di un livello di impegno alto. Secondo me giochiamo contro la più bella realtà organizzativa del calcio italiano e non solo. Il Napoli è una squadra in grado di produrre un gioco offensivo di alto livello. Per noi sarà un bel banco di prova e ci darà la possibilità di capire a che punto siamo. Abbiamo l'obiettivo di stare in partita fino al 95'".

CONDIZIONE - "La squadra, sul piano della salute fisica, sta bene. Chi ha avuto piccoli problemi li ha. Dal punto di vista della capacità di giocare una partita al meglio delle possibilità lo vedremo domani sera".

BERESZYNSKI - "Bereszynski ha la faccia da Linetty, cioè di lavoratore e ragazzo attento. Son ragazzi molto educati, dediti alla causa. Sul piano delle conoscenze è qui da tre giorni, non so che giocatore sia. Non riesco a dare una valutazione se non quella di grande serietà e professionalità che è già importante. Giocherà? Un giocatore che gioca sulla linea difensiva e non ha conoscenza rischia di non fare bene".

SFIDA CON SARRI - "Domani è una sfida fra produttori cinematografici e non fra me e Sarri (ride ndr). Sarri è fra i migliori allenatore d'Europa. A vedere il Napoli ci si diverte, ha mille risorse".

Successivamente l'allenatore dei blucerchiati ha preso la parola anche a 'Premium Sport': "Come sta la Sampdoria? Sul piano medico siamo tutti recuperati, su quello mentale lo vedremo domani sera. Ci portiamo dietro molti giorni trascorsi a casa, abbiamo ripreso gli allenamenti in giorni diversi perché abbiamo alcuni giocatori sudamericani. La sfida del 'San Paolo'? Sarà un test difficile, il Napoli ha un livello di conoscenza pazzesco e una qualità straordinaria. E’ una macchina da gol, ha il miglior attacco del campionato e può chiudere la gara anche in 20 minuti come ha fatto negli ultimi match. Noi ci siamo preparati, abbiamo fatto il massimo e siamo pronti a giocarcela: il nostro obiettivo è quello di tenere aperta la gara fino all’ultimo minuto".

D.G.