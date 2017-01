Manchester United, pronto l'addio di Schneiderlin

06/01/2017 15:13

MANCHESTER UNITED SCHNEIDERLIN / Mourinho sembra essere riuscito a piazzare nella finestra di gennaio uno dei suoi svariati esuberi: Morgan Schneiderlin. Il centrocampista francese, stando a quanto riportato dal 'The Sun', sarebbe ormai a un passo dall'Everton. L'accordo tra le due parti in causa è stato ormai trovato, con il cartellino che costerà circa 20 milioni di euro. Non manca altro se non il responso delle visite mediche e la firma, così da poter annunciare l'ufficialitàò del colpo. Un addio quasi scontato, dati i soli 11 minuti concessi in Premier League dallo 'Special One' al centrocampista.

L.I.