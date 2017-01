Napoli-Sampdoria, Sarri: "Voglio vedere risposte sul piano mentale. Dubbi su Pavoletti"

06/01/2017 14:46

NAPOLI SAMPDORIA SARRI / Alla vigilia di Napoli-Sampdoria, anticipo serale della 19a giornata, Maurizio Sarri ha preso la parola in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Napoli: dai nuovi arrivati alle condizioni alla ripresa del campionato. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.it:

RIPARTENZA - "Come stiamo? Difficile dirlo, lo vedremo domani come stiamo. Abbiamo lavorato, forse anche troppo visto il poco tempo che abbiamo solitamente durante la stagione. Domani attendo risposte. Chiriches non lo so, ieri s'è allenato in gruppo, le sensazioni sono positive ma aspettiamo. Abbiamo delle assenze, ma abbiamo anche giocatori pronti a prendere il posto".

PAVOLETTI - "Sarà convocato? Non lo so, deve finire un proceso di guarigione. Ha fatto solo tattica ma non fa partitine con noi, vediamo oggi se si allena con noi per poterci dare subito una mano. Dà un contributo diverso all'attacco, durante l'anno tornerà sicuramente utile".

ELOGI PRANDELLI - "Sì, ma poi la prestazione deve portare al risultato e spesso non è accaduto. Ho visto gettare punti con prestazioni notevoli, quindi il limite è questo sul piano della mentalità che proviamo a combattere. Il salto di qualità passa da qui. Fare prestazioni aiuta anche a fare risultato, ma le gare sporche con le nostre caratteristiche è difficile farle. Non mi è piaciuto prendere gol dal nulla, senza soffrire o subire l'avversario, quindi paghiamo cali d'attenzione e applicazione".

PROGETTI FUTURI - "Guardiola non allenerà fino a 60 anni? Ha preso il Barcellona giovanissimo, quindi può smettere prima, io dovrò allenare un pò di più per vincere e spero di farlo qui perchè sarebbe il top, ma è difficile, difficilissimo per tanti motivi che conoscete".

MAKSIMOVIC - "A che punto è? Abbiamo avuto più tempo per lavorare, non è semplice cambiare il modo di pensare di un giocatore nell'interpretare il ruolo. Deve pensare solo alla palla e non più all'avversario, non è facile cambiare dopo 15 anni nel pensare nell'altro modo. E' molto più facile inserire un centrocampista o un attaccante, magari è un limite mio, ma si difende così e chi viene qui si deve adeguare".

TONELLI - "Lo vediamo, tatticamente ha meno difficoltà. Ma viene da una situazione non semplice, è stato fuori tutta l'estate fino a settembre, si allena con noi e sembra in salute ed in crescita. Se gli ho fatto fare 110 partite può darsi gli faccia fare anche la 111esima".

REAL MADRID - "Io penso alla Samp, se pensiamo al Real un mese prima è un problema enorme. Sarà una gara emozionante, ma ora non ci penso. Ho visto 6-7 partite della Samp e 3-4 dello Spezia, queste sono state le mie vacanze".

D.G.