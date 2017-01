Calciomercato Inter, Pioli: "Stiamo aspettando un giocatore..."

06/01/2017 14:30

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Continuano ad arrivare messaggi indiretti relativi al prossimo passaggio di Roberto Gagliardini all'Inter. Dopo le parole di ieri di Gasperini, il suo attuale tecnico, oggi è il turno di Stefano Pioli, ossia quello che potrebbe averlo alle sue dipendenze molto presto: "In un reparto possiamo inserire un giocatore e speriamo che arrivi...". Di seguito le dichiarazioni che l'allenatore nerazzurro ha rilasciato ai microfoni di 'Premium Sport', tra il calciomercato Inter e la ripresa del campionato.

Pioli 'chiama' Gagliardini: "Possiamo inserire un giocatore e speriamo che arrivi"

Stefano Pioli si prepara a rialzare l'Inter in questo 2017. Una missione che passerà anche dal calciomercato, dove l'allenatore emilano attende almeno un rinforzo dalla propria dirigenza. Queste le sue parole:

INCONTRO CON LA SUNING A NANCHINO - "E' stato un incontro positivo, stiamo migliorando la nostro conoscenza, il nostro rapporto, la nostra comunicazione è più veloce e insieme al direttore sportivo abbiamo parlato anche del mercato di gennaio".

PAROLE ICARDI - "Ha detto di essere convinto di poter vincere coppe e Scudetti con l'Inter? Sì, la proprietà è molto ambiziosa e vuole fare molto bene, ha grande potenzialità ed è entrata con questo obiettivo. Ci sta dando grande sostegno e supporto, tutti noi sentiamo la società molto vicina e molto forte: vuole fare il bene dell'Inter".

RITIRO MARBELLA - "Il ritiro è andato bene, abbiamo lavorato molto così come avranno fatto i nostri avversari. L'Udinese è una squadra molto fisica e di qualità che sta facendo molto bene, dovremo essere bravi per tutti i 95 minuti: arriviamo da tre vittorie di fila ma sono state tutte e tre vittorie molto sofferte, così come ci sarà da soffrire a Udine. Noi dovremo essere concentrati per tutto il match perché l'aspetto mentale è determinante all’interno di una partita".

POSSIBILI CESSIONI - "In questa sessione di mercato si sfoltirà la rosa? Io e la società siamo allineati su tutte le situazioni, poi è chiaro che il mercato è appena cominciato e cercheremo di svilupparlo nella direzione che vogliamo".

GAGLIARDINI - "Se mi aspetto qualche regalo in entrata? E' normale che in un reparto possiamo inserire un giocatore in più e speriamo che arrivi". Il destinatario di quest'ultime parole non è un mistero: si tratta di Roberto Gagliardini per il quale l'Inter ha trovato un accordo con l'Atalanta.

D.G.