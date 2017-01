Calciomercato Genoa, Taarabt sbarca in Italia: "Il 'Grifone' era nel mio destino!"

06/01/2017 14:06

CALCIOMERCATO GENOA TAARABT / Adel Taarabt riparte dal Genoa. In attesa dell'annuncio ufficiale del suo trasferimento in rossoblu, l'ex fantasista del Milan è stato intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' all'aeroporto di Milano da dove raggiungerà il capoluogo ligure per iniziare questo suo secondo capitolo in Serie A.

"Il Genoa era nel mio destino: ho giocato due volte al Marassi ho sempre fatto gol. Ora spero di farli per il 'Grifone'. L'Italia mi è mancata, finalmente torno. Sto bene fisicamente e voglio giocare. Non gioco da un anno e mezzo, ma è una grande opportunità per me: voglio ripagare questo club che ha creduto in me", ha spiegato il marocchino all'emittente satellitare.

D.G.