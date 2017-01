Calciomercato Torino, Abdennour lancia messaggi a Cairo

06/01/2017 13:44

CALCIOMERCATO TORINO ABDENNOUR VALENCIA / Aymen Abdennour potrebbe dire addio al Valencia e abbandonare la nave che cola a picco. Il centrale, impegnato con la Tunisia in Coppa d'Africa, ha anche espresso quale siano le sue mete preferite: "E' una buona cosa essere un giocatore chiacchierato sul calciomercato. Significa che molti club chiedono di te. Futuro? Io sto bene al Valencia, ma se dovessi partire mi auguro che la destinazione sia un altro grande club. Ho già giocato in Germania e in Francia. Ora in Spagna. Non ho mai giocato in Italia e in Inghilterra: sono due campionati che mi interessano", le sue parole riportate dall’odierna edizione di 'Tuttosport'. E l'interesse del Torino è ormai noto. Se son rose…

D.G.