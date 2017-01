Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Kolasinac tra la Juve e la Premier

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

06/01/2017 13:25

JUVENTUS KOLASINAC / Non solo l'Italia nel possibile destino di Kolasinac. Accostato alla Juve, il terzino bosniaco - secondo indiscrezioni di Calciomercato.it - resta nel mirino di diverse società della Premier. In tal senso è da interpretare il recente blitz in Inghilterra dell'agente del duttile esterno, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Proprio il suo accordo a termine ha fornito l'assist ad alcuni club britannici per tentare l'affondo immediato. Liverpool, Chelsea, West Ham e Tottenham figurano nella lista delle attente corteggiatrice. In passato il giocatore era stato a lungo visionato dalla Roma: il viaggio di Massara a Londra potrebbe rappresentare un'occasione per un confronto sulla situazione di Kolasinac.