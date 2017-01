Calciomercato Juventus, Marotta a lavoro per il futuro: tutte le idee per la mediana

06/01/2017 13:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS BAKAYOKO TOLISSO DAHOUD FOFANA MAKSIMOVIC / Il calciomercato Juventus non si ferma mai. Preso Rincon (e sfumato Witsel, che alla fine ha deciso di dire sì alla Cina), il dg Marotta sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di possibilità opportunità da cogliere. Sia per quanto riguarda il calciomercato di gennaio che quello estivo.

Calciomercato Juventus, da Tolisso a Bakayoko: tutte le piste per la mediana di Marotta

Una cosa appare certa: il reparto che la Juventus ha intenzione di potenziare massicciamente è proprio il centrocampo. Se il sogno per la prossima stagione è rappresentato da Marco Verratti del Paris Saint-Germain, dietro al regista azzurro ci sono una serie di giocatori, tutti Under 23, che la 'Vecchia Signora' sta osservando con estrema attenzione. I due nomi più altisonanti sono Tolisso (per il quale il Lione ha alzato un muro per questa finestra invernale), N'Zonzi e Dahoud. Tutte piste che riechiedono un esborso economico non indifferente, quantificato in almeno 30 milioni di euro. Ma non sono gli unici che il dirigente bianconero sta spiando: come mette in evidenza 'Tuttosport', tra loro compaiono i nomi anche di Tiemoue Bakayoko del Monaco e Seko Fofana dell'Udinese. Per arrivare al primo, però, occorrerà battere la concorrenza di un grande ex: Antonio Conte che vuole portare il ragazzone classe 1994 al Chelsea.

Una pista a sorpresa, infine, è rappresentata da Nemanja Maksimovic, centrocampista 21enne serbo che milita nell'Astana, formazione del Kazakistan che ha partecipato all'Europa League. Il ragazzo è stato seguito in prima persona dal ds Paratici e chi lo conosce lo paragona a Marchisio. Per il momento costa 10 milioni di euro, ma il prezzo del suo cartellino potrebbe lievitare velocemente vista la folta concorrenza europea.

D.G.