Calciomercato Inter, l'uscita di Jovetic avvicina Gagliardini

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC GAGLIARDINI / Prosegue senza sosta la trattativa per Roberto Gagliardini. Come vi abbiamo svelato, l'Inter ha trovato un’intesa economica con l'Atalanta sulla base di 25 milioni di euro. Ora le parti stanno trattando sulla modalità di acquisto del giovane centrocampista: come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', si sta lavorando per limare i dettagli del prestito con diritto di riscatto, l'unica formula che i nerazzurri possono utilizzare. I paletti del FPF sono stringenti e c'è la necessità di contabilizzare l'arrivo di Gagliardini al prossimo bilancio.

C'è una via d'uscita però: riuscire a piazzare delle cessioni eccellenti. Una di questa porta verso Stevan Jovetic, corteggiato dal Siviglia ma seguito anche dal Jiangsu. Il montenegrino è allettato maggiormente dall'ipotesi spagnola (avrebbe già raggiunto l’accordo con gli andalusi), ma la Suning spera di convincerlo ad accettare la Cina per rientrare dell’investimento fatto per prelevarlo dal Manchester City (17 milioni di euro tra prestito e riscatto). Oppure, in alternativa, convincere il Siviglia a modificare la prima offerta di prestito senza obbligo di riscatto. I prossimi giorni saranno rivelatori.

