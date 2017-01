Napoli, Mertens: "Siamo grandi, nessuna paura di Ronaldo! Rinnovo? Vediamo e speriamo..."

06/01/2017 12:28

NAPOLI MERTENS SERIE A OBIETTIVI / E' senza dubbio l'uomo del momento in casa Napoli. 'Grazie' allo sciagurato infortunio di Milik, Dries Mertens è definitivamente esploso nel ruolo di 'falso nueve' e le sue ultime statistiche lo incoronano: solo nel mese di dicembre ha realizzato la bellezza di nove gol, sette dei quali in appena due partite (il poker al Torino e la tripletta al Cagliari). Ora l'attenzione dei tifosi azzurri e del calciomercato Napoli in generale è tutta rivolta verso il suo contratto in scadenza nel 2018: "Speriamo, speriamo... vediamo cosa succederà", ha dichiarato il belga nell'intervista concessa a 'Il Mattino'. Di seguito Calciomercato.it vi propone i passaggi più significativi.

Mertens: "Il Real non ci spaventa. Rinnovo? Vediamo"

Dopo Higuain, il titolo di capocannoniere della Serie A potrebbe restare nuovamente a Napoli. Soprattutto se Mertens continuerà a mantenere la spaventosa media-gol che ha avuto a dicembre: "Vincerla? Sarei un bugiardo se dicessi il contrario... Ho due desideri per questo 2017: il primo è che le cose continuino ad andare come stanno andando, ovvero che io possa fare ancora tanti gol per il Napoli. Vincere qualche trofeo con la mia squadra. E poi essere felice".

Per trionfare, però, bisognerà avere la meglio della Juventus: "Ci dà fastidio quando si fa riferimento solo a loro per parlare di mentalità vincente - ha spiegato Mertens - E' vero, quando vinci le cose sono più facili ma anche la nostra mentalità calcistica, sempre propositiva, dà il senso di una squadra che pensa solo a vincere. Io sono incantato dal calcio di Sarri: è un calcio dove vai avanti, quando hai la palla tra i piedi sai sempre quello che devi fare, ovvero attaccare, andare al cross, cercare di fare gol. Mi piacerebbe giocare ancora al centro dell'attacco. Ma mi va bene anche tornare a sinistra. Decide il mister". In Champions League, invece, dovranno duellare con un'altra formazione detentrice del trofeo: "La sfida con il Real Madrid? "Stiamo diventando grandi, Ronaldo non ci fa paura".

Conclusione, ovviamente, dedicata al suo futuro con l'ex PSV che non si sbottona sulla questione rinnovo: "Speriamo, speriamo... vediamo cosa succederà". Una cosa è certa: se il Napoli vorrà rinnovare il contratto di Mertens dovrà fare uno sforzo economico.

D.G.