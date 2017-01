Calciomercato Milan, Montella coltiva il 'sogno' Gomez ma...

06/01/2017 11:50

CALCIOMERCATO MILAN GOMEZ / In casa Milan, l'obiettivo in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Montella per l'attacco del Milan resta il 'Papu' Gomez: secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di 'Tuttosport', però, il sogno è destinato a rimanere tale: l'Atalanta, infatti, che sta definendo la cessione di Gagliardini all'Inter e tratta il trasferimento di Kessié al Chelsea, non vuole rinunciare anche al suo attaccante esterno a gennaio. Su Gomez ci sono anche Lazio e Roma.

S.D.