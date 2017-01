06/01/2017 11:48

CALCIOMERCATO TORINO CARLAO / Dopo un'operazione condotta in gran segreto, il Torino sarebbe davvero ad un passo dall'ingaggio di Carlao. Secondo 'La Stampa', infatti, il club granata ha trovato l'accordo con l'Apoel Nicosia per il prestito del difensore 30enne che sosterrà le visite mediche in mattinata.

D.T.