06/01/2017 11:30

CALCIOMERCATO MILAN ROMA DEULOFEU / L'allenatore dell'Everton Ronald Koeman ha parlato del futuro di Deulofeu, nel mirino di Milan e Roma, in alcune dichiarazioni riportate da 'liverpoolecho.co.uk': "Al momento non può partire, anche a causa degli infortuni di Lennon e Bolasie. Non c'è nessuna possibilità che Deulofeu parta, almeno per il momento. Abbiamo comunque avuto approcci con alcune squadre".

S.D.