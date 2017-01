VIDEO - Fantacalcio, 19a giornata: i consigli della redazione e top 11

Omar Parretti (@omarJHparretti)

FANTACALCIO SERIE A 19 GIORNATA / Il campionato di Serie A tira su i battenti: dopo l'Epifania si torna in campo con tutti i rischi che la lunga sosta puà comportare in fatto di Fantacalcio. A rompere il ghiaccio saranno Empoli e Palermo alle 18 di sabato 7 gennaio, seguito in orario serale da Napoli e Sampdoria. Aprono il menu domenicale Udinese ed Inter, in campo all'ora di pranzo; alle 15 in scena Sassuolo-Torino, Pescara-Fiorentina, Lazio-Crotone, Chievo-Atalanta e Genoa-Roma. Alle 18 invece in programma Milan-Cagliari, conclude la giornata alle 20,45 la Juventus in casa contro il Bologna. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 19a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 19a giornata Serie A

(3-4-3): Buffon; de Vrij, Acerbi, Rispoli; Candreva, Suso, Saponara, Mertens; Immobile, Higuain, Kalinic.

Panchina: Donnarumma; Paletta, Fazio; Bonaventura, Benassi; Belotti, Icardi.



EMPOLI-PALERMO sabato ore 18

CHI SCHIERARE: Saponara può scardinare la difesa dei rosanero. Rispoli-Nestorovski tra le poche certezze siciliane.

CHI EVITARE: Aleesami non benissimo ultimamente, ma occhio al bonus. Difesa empolese da non rischiare.

FATTORE BONUS: Mchedlidze da buttare nella mischia se siamo a corto davanti.



NAPOLI-SAMPDORIA sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Mertens non si può togliere, occhio a Callejon. Retroguardia partenopea con tante assenze: ok Muriel.

CHI EVITARE: Gabbiadini è quasi un ex azzurro, non gioca titolare. Pavoletti non c'è. Puggioni: dura contro il Napoli.

FATTORE BONUS: Zona assist, chance a Zielinski. Il dinamismo di Fernandes può far male.



UDINESE-INTER domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Thereau per tutte le stagioni (ma in dubbio!) Candreva piace sulla fascia destra. Icardi non si discute.

CHI EVITARE: Samir potrebbe soffrire. Altalena Banega, attenzione alle scorie della sosta.

FATTORE BONUS: Fofana scheggia impazzita se in giornata. Avete visto Gabigol? Se avete coraggio...



SASSUOLO-TORINO domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Belotti non va tolto, Benassi interessante in mezzo. Defrel è veloce, la difesa granata meno.

CHI EVITARE: Berardi potrebbe rientrare, ma il rischio è di giocare in dieci se non accade. Ljajic tra alti e bassi: a che punto è?

FATTORE BONUS: Acerbi si mette senza se e senza ma. Fate un pensiero su Iago Falque.



PESCARA-FIORENTINA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Caprari profilo giusto contro i viola. Voci di mercato su Kalinic? Zero storie, dentro!

CHI EVITARE: Bizzarri non assicura il clean sheet. Salcedo terzino un azzardo.

FATTORE BONUS: Memushaj e Benali sono scommesse. Torna Rodriguez e torna un bel +3?



LAZIO-CROTONE domenica ore 15

CHI SCHIERARE: De Vrij sicurezza, Immobile in odore di bonus. Trotta per le speranze calabresi

CHI EVITARE: Wallace evitabile. Ceccherini-Ferrari, qualche rischio c'è.

FATTORE BONUS: Fiducia a Milinkovic-Savic. Falcinelli se avete spazio.



CHIEVO-ATALANTA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Birsa si merita un posto. Troppo facile dire di mettere il 'Papu' Gomez?

CHI EVITARE: In mezzo è battaglia, Kurtic e Radovanovic a rischio malus.

FATTORE BONUS: Partita da palle inattive, diamo fiducia ai colpitori di testa.



GENOA-ROMA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Giallorossi con alcune assenze, può approfittarne Simeone. Dzeko te la risolve con un colpo.

CHI EVITARE: Rincon è partito, la mediana ha perso un leader: passo! Vermaelen troppo rischioso.

FATTORE BONUS: Laxalt può sfornare un ottimo +1. Perotti sicurezza su calcio di rigore.



MILAN-CAGLIARI domenica ore 18

CHI SCHIERARE: Suso e Bonaventura sono l'anima dei rossoneri. Borriello a 'San Siro' un azzardo (molto) che intriga.

CHI EVITARE: Centrocampo intasato può farne le spese Bertolacci. Storari è un caso: meglio di no.

FATTORE BONUS: Facile dire Joao Pedro, meno Farias. Bacca dalla panchina solo per cuori forti.



JUVENTUS-BOLOGNA domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Higuain-Mandzukic, il bonus sta qui. Krejci con un po' di coraggio.

CHI EVITARE: Barzagli è un top, ma torna adesso: possiamo anche dargli tempo. Maietta-Gastaldello, il compito non è facile.

FATTORE BONUS: Dybala è in bilico, se siete coperti in caso di assenza perché no? Destro una scommessona.