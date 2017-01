06/01/2017 10:56

OBI MIKEL CINA / In una lettera alla "grande famiglia del Chelsea" pubblicata sul proprio profilo 'twitter', Obi Mikel ha ufficializzato il suo passaggio al Tianjin Teda. Secondo la stampa inglese, il centrocampista nigeriano percepirà un ingaggio di circa 8,5 milioni di euro a stagione dal club cinese che a fine mese accoglierà in rosa anche Gudelj, come annunciato nella serata di ieri dall'Ajax.

D.T.