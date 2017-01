Calciomercato Juventus, Sacchi decide il futuro di Dybala

06/01/2017 10:21

JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Continua a tenere banco in Spagna il possibile trasferimento di Paulo Dybala al Real Madrid. Il rinnovo dell'attaccante argentino è una delle priorità del calciomercato Juventus, ma le parti in causa non sono così vicine come si racconta. A fare un aggiornamento importante sull'ex Palermo, ci ha pensato oggi 'Marca'. Il quotidiano spagnolo parla, infatti, di un nuovo rifiuto al Barcellona da parte dell'entourage del calciatore, attratto invece dalla possibilità di vestire la camiseta blanca in un futuro più o meno prossimo. Un 'nemico' della compagine bianconera in questa vicenda potrebbe essere Arrigo Sacchi, rimasto in ottimi rapporti con Florentino Perez e con diversi dirigenti 'merengues', nonostante la sua avventura al Real nel 2004 sia stata poco esaltante.

Dybala Real Madrid, Sacchi consigliere di Florentino

Stando alle indiscrezioni in possesso di 'Marca', l'ex Ct della nazionale italiana già tre anni fa aveva suggerito l'acquisto di Dybala al Real. Ora, in concomitanza con l'intensificarsi delle voci di mercato relative ad un possibile approdo in Spagna de 'La Joya', Sacchi avrebbe nuovamente caldeggiato l'acquisto dello stesso a Perez, parlando dell'argentino come potenziale "nuovo Messi". Sul fronte rinnovo, come è noto, gli agenti dell'attaccante bianconero chiedono di avvicinarsi il più possibile all'ingaggio riconosciuto a Gonzalo Higuain (7,5 milioni di euro) per apporre la propria firma in calce al nuovo contratto. La proposta juventina è attualmente ferma a 5,5 milioni di euro a stagione e le parti in causa si riaggiorneranno a partire da metà gennaio, quando l'entourage del giocatore farà tappa in Europa.