Calciomercato Inter, il piano per Rodriguez: complicato a gennaio

06/01/2017 10:18

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / La dirigenza dell'Inter sta lavorando per consegnare a mister Pioli una rosa migliorata in vista della seconda parte della stagione. I milanesi infatti in squadra hanno tanti esuberi ed una rosa numericamente impegnativa da gestire, considerando appunto i tanti giocatori fuori dal progetto tecnico dell'ex allenatore biancoceleste. In particolare i nerazzurri stanno provando a migliorare le corsie esterne, rinnovando la batteria di terzini a disposizione: da tempo peraltro dei cambiamenti sono in atto, l'arrivo in estate di Ansaldi ne è la testimonianza. Il futuro di Santon rimane in bilico, come del resto non sono sicuri del posto neanche Miangue e Nagatomo.

Come Calciomercato.it vi ha raccontato però non finisce qui: l'Inter è sulle tracce di Ricardo Rodriguez, terzino del Wolfsburg che al termine della stagione potrebbe lasciare la Bundesliga. In Estate come detto e non subito a gennaio, ipotesi che invece è balzata fuori nelle ultime ore: prenderlo subito è quasi impossibile visto che i tedeschi non hanno intenzione di concedere un prestito che esso sia con obbligo o diritto di riscatto. Il Fair Play finanziario quindi obbliga l'Inter a rimandare l'affare per il momento, ma l'operazione non è assolutamente sfumata.

Calciomercato Inter, Rodriguez in pole: si lavoro per giugno

Il calciomercato Inter comunque è concretamente all'opera per portare Rodriguez a Milano: come conferma anche il 'Corriere dello Sport' in questo momento il nome dell'elvetico ha scavalcato tutti i concorrenti. Servono tuttavia 20 milioni di euro per l'esterno, una cifra notevole ma apparentemente congrua per un giocatore nel mirino di alcuni dei top club europei.

O.P.